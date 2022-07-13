美國「有線電視新聞網」（CNN）12日報導，吉里巴斯臨時宣布退出「太平洋島國論壇」（PIF）會議；專精中國大陸與太平洋事務的紐西蘭教授指出，雖然美國有權否決該國坎頓島（Kanton，也稱Canton）等島嶼被第三方用於軍事目的，但北京政府可以靠暫時不啟用軍事功能的軍民兩用設施繞過該規定。

根據報導，在美國與中國大陸於印太區域的競爭日益激烈之下，太平洋島國論壇近期召開集體會議，但吉里巴斯卻臨時宣布退出；針對此事，中國大陸外交部11日否認促成吉里巴斯做出該決定，稱相關言論「完全沒有根據」。

不過專精中國大陸事務的紐西蘭坎特布里大學（Canterbury University）教授布雷迪（Anne-Marie Brady）表示，在太平洋島國論壇準備共同對與北京簽署安全協議一事發表回應之際，吉里巴斯卻宣布退出，目的顯然是破壞此一團結態度。

CNN指出，在第二次世界大戰期間，吉里巴斯的坎頓島機場曾是美國與盟軍飛機的重要補給節點；戰後雖逐漸失去作用，但雙方簽署《塔拉瓦條約》（Treaty of Tarawa），美國承認吉里巴斯對坎頓島等14座島嶼的主權，不過規定在未經美國同意下，這些島嶼不得被第三方用於軍事目的。

但布雷迪認為，中國大陸希望於太平洋區域進一步獲得軍事基地，可能先爭取在當地建立不具備軍事功能的民用設施，繞過《塔拉瓦條約》等規定，未來再將其轉換為軍民兩用設施。「路透社」（Reuters）去年便曾報導，中國大陸有意與吉里巴斯合作，升級坎頓島上的簡易機場。