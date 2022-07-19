美國財政部長葉倫周二在首爾表示，美國將對破壞國際經濟秩序的國家施以嚴厲措施。此外，葉倫並表示，美國希望擺脫對中國稀土、太陽能板和其他重要商品的過度依賴。

葉倫表示，經濟整合已經被俄羅斯當作武器，她呼籲所有負責任的國家聯合起來反對俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭。

葉倫周一曾向路透社表示，美國將與韓國及其他值得信賴的盟友強化貿易關係，以提高供應鏈的韌性，並避免地緣政治的敵方操縱供應鏈。

她並表示已經與韓國政府高層討論給俄國石油價格設定上限，也為協商內容感到振奮。

周二上午葉倫在樂金化學（LG Chem）執行長Hak Cheol Shin陪同下參觀首爾工廠。

LG化學是電動車電池製造商LG Energy Solution的母公司，同時也插足電池材料與石油化工業務。

在稍早之前，葉倫表示美國政府希望在稀土、太陽能板與其他重要商品方面擺脫對中國的依賴，一旦北京政府對這些貨品實施出口限制，美方才能免於受到損害。葉倫並向南韓政府喊話，不要讓中國在主要材料供應方面佔有主導地位。

葉倫此次的亞太行程為期11天，而南韓將是最後一站。