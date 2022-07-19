根據美國財政部最新公布數據，中國大陸以及日本在5月時，持有美國公債金額都已降至多年新低。

其中，日本持有美債降至1.212兆美元，是2020年元月以來最低。兩年多前的當時，日本握有部位為1.211兆美元。至於4月份，日本則有1.218兆美元水位。

中國大陸方面，5月持有美債也降至9808億美元，創2010年5月以來最低。12年前，握有8437億美元美國公債，4月則有約1兆美元。同時，中國大陸已連6個月都在減少美公債持有量。

中日在5月不約而同地雙雙拋售手邊美國公債，但殖利率不升反降。基準的10年期在5月一開始時為2.996%，到了5月底時卻降15個基本點左右，至2.844%。

加拿大投資券商TD認為，前幾個月外國持續減持美國公債，但美國利率現在慢慢回升下，拋售力道也跟著趨緩。跟3月底日本上個財年結束時不同，雖然4月以及5月還是減少持債水位，但減持速度沒有增加。

因為聯準會在5月曾升息兩碼，6月又升了3碼，故美公債5月淨流入998.4億美元，創2021年3月以來最多，而4月則是流出11.53億美元。總得來說，外國持有的美國公債，從4月7.455兆美元，下滑至5月7.421兆美元，創2021年5月以來最低。

其它金融商品中，外資在5月時連續第5個月出脫美股，共賣超91.5億美元，4月也賣出70.4億美元。自2022年到現在，美股3大指數之一的標普500，已經大幅下修約20%。

美國企業的公司債部分，5月買超44.6億美元，4月則大買225億美元。外資是連續5個月買超美國公司債。另外，美國散戶持續減持長期國外證券，繼4月賣了367億美元後，5月還是再賣228億美元。