據大陸智庫南海戰略態勢感知指出，本周二（19日）美國空軍1架RC-135V偵察機在台灣海峽南口高強度抵近偵察行動，很有可能是針對正在海南島以東的南海海域進行的軍事演練。

據《環球網》報導，南海戰略態勢感知認為美軍RC-135V在台灣海峽南口高強度偵察活動的目標可能是中國東南沿海地區的軍事設施，以及海南島附近正在進行的軍事演習。

據大陸官媒日前報導，海南省清瀾海事局日前發布航行警示，由7月17日至20日在海南島以東的南海海域進行軍事訓練，禁止駛入。

美軍雷根號航母戰鬥群7月持續在南海巡弋。（圖／美國海軍）

此外，南海戰略態勢感知還指出，最近2天美國雷根號航母戰鬥群也持續在南海活動，位置在萬安灘附近海域。美國海軍表示，雷根號航母打擊群周三在南海執行安全任務，指揮官聲明稱，這表明美國致力於印太的自由和開放。

本月13日美軍導彈驅逐艦航經西沙海域，共軍南部戰區艦艇予以跟蹤監視並實施警告驅離，共軍南部戰區亦發布新聞，公開批評美軍此舉嚴重破壞南海地區和平穩定。美國第7艦隊表示，該艦在西沙群島附近開展自由航行行動，行動符合國際法。