為加強於西太平洋對抗中國大陸的能力，美國陸戰隊希望在共軍長程火力覆蓋範圍內建立「目標區內部隊」（Stand-In Forces），牽制大陸行動並為友方提供支援；但退役美國陸戰隊軍官指出，此計畫存在3大問題，包括前線盟友缺乏協助意願、美中競爭主要體現於經濟層面，以及部隊的持續作戰和生存能力等。

美國陸戰隊先前發布《目標區內部隊概念》（A Concept for Stand-in Forces），稱該類型單位是小型、低信跡（low signature）、高機動性、相對容易維持運作但具備殺傷力的武力，在戰時將利用其機動性、隱匿性和分散性，確保能於敵方遠程火力覆蓋範圍內活動，一方面分散敵方注意力，另一方面為主力部隊提供感測器及火力支援。

不過退役美國陸戰隊上尉、多次參與軍中作戰準則編撰的施密特（John F. Schmitt）投書軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）表示，該計畫從外交到戰術層面上都存在問題，讓人質疑其整體可行性。

首先，目標區內部隊概念基於傳統島鏈防禦戰略，而存在該類型單位的地方，自然將成為中國大陸先制打擊的潛在目標；故若想將目標區內部隊部署在日本、菲律賓等位於第一島鏈關鍵位置上的國家，會讓美國承受艱難且持續性的外交挑戰。另外，北京政府近期推動的太平洋島國安全協議，也可能導致目標區內部隊與後方基地的聯繫遭遇嚴重干擾。

第二，中國大陸目前主要著重於與美國的經濟競爭，就算要打擊美軍，也應會採用代理戰爭等形式，避免自身參與直接武裝衝突；因此，若美國花費大把心力建立與維持目標區內部隊，導致缺乏資源因應其他危機，反而會降低自身的全球影響力。

最後，雖然美軍宣稱目標區內部隊為具備隱匿性的小型單位，但C-130運輸機、CH-53直升機和輕型兩棲作戰艦（Light Amphibious Warship）等目前已確定的部署、移動及後續補給手段，都沒有或僅可能具備有限的匿蹤能力，很容易遭共軍發現。

且根據前述文件，目標區內部隊將為友軍提供雷達等感測器支援，並經常與區域盟友進行安全合作，讓其無論在電子信跡或人員情報（human intelligence）層面上都非常容易暴露位置；而若要讓配備反艦飛彈、防空飛彈、無人水面艦艇的目標區內部隊維持分散性的小單位編制，則代表其只要一被發現，便將迅速被擁有優勢兵力的敵軍擊潰，生存性堪憂。