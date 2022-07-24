北韓今天指控美國在烏克蘭製造生物武器，重複俄羅斯3月提出的說法，但此事當時已被聯合國駁斥。

法新社報導，俄羅斯盟友北韓2月時直指美國政策是「烏克蘭危機的根源」，這個月又承認烏克蘭東部兩個親俄分離區是獨立國家，導致烏國宣布與北韓斷交。

北韓中央通信社（KCNA）今天稱，俄國已「偵查」到，美國「無視國際公約，在包括烏克蘭在內的數十個國家和地區設立了許多的生物實驗室」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，3月指控美國資助在烏克蘭研發生物武器的研究。

美國和烏克蘭都否認烏國存在旨在生產生物武器的實驗室。美國表示，俄國做出這樣的指控，是俄國自己可能在運用這項戰略的跡象。

負責裁軍事務的聯合國副秘書長中滿泉（Izumi Nakamitsu）在3月時表示，聯合國「不知道烏克蘭有任何生物武器計畫」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110724