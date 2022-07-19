前美國國防部長艾斯培以大西洋理事會智庫名義率團訪台，就印太地區安全經貿情勢及台美歐關係等廣泛交換意見。對此，國民黨立委費鴻泰表示，先讓我們加入「印太經濟架構」（ IPEF）再說，不要只要我們買武器，還要犧牲國人生命幫忙打仗，台灣永遠不能變成戰場。

費鴻泰表示，我們希望加入美國主導的「印太經濟架構」，讓台灣百姓過好日子，而不是要讓年輕人幫美國打仗，我們不要這麼傻，台灣永遠不能變成戰場，變成戰場的話，烏克蘭就是借鏡。

我國對美採購六十六架F-16C／D型戰機，體機隊所需的AGM-158長程攻陸飛彈等裝備，但美方至今尚未簽署發價書。費鴻泰比喻，這就像拳擊賽被綁住手腳，這樣能打得過對手嗎？費鴻泰諷刺，買武器的目的市擊中目標，不是為了飛上天編花式隊型好看而已。

國民黨立委賴士葆表示，歐美官員來台訪問都歡迎，讓台灣能提高能見度沒人反對，但不要口惠實不至，台灣更想要F35，為什麼其他國家買得到，我們買不到，現在連F-16C／D型戰機所需的飛彈意向書都沒簽，清楚看到美國就是以國家利益為考量。

賴士葆說，台灣完全配合美國，美國要我們買武器就買，要成立後備動員署就成立，結果泛太平洋演習台灣沒有參加，連印太經濟架構，也怕得罪中共不敢納入台灣，台灣要自救才能得救。