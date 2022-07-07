台南美術館近期展出「亞洲的地獄與幽魂」，其中殭屍展因逼真度百分百，且標榜衣服、鞋飾都是真的，吸引大批民眾前往朝聖，一名資深道長吳政憲近日也到場觀展，沒想到竟出現頭暈不適感，甚至要手扶著牆面才能行走，他提醒若是敏感體質的人，盡量少去，貼文引發網友熱烈討論，直呼「連道長都受不了了，有點恐怖」。

吳政憲前天（5日）於個人臉書指出，實際到南美館觀賞「亞洲的地獄與幽魂」展覽後，竟有頭暈的感覺，坦言感受不太好。

貼文引發網友留言關切，「是磁場的關係嗎？」、「有跟道長回家嗎」、「有不好的東西…！？」、「你要不要，外面繞繞再回家」、「現場有很多嗎」、「所以，展覽也會吸引阿飄？」、「道長專業的也會覺得不舒服了，本來好想去的說」、「連道長都受不了了，有點恐怖」、「可能跟磁場有關，像我太太去城隍廟或氣場比較陰的也是會頭暈」、「雖然人比鬼可怕，畢竟人鬼殊途，還是不要亂去的好」。

《中時新聞網》訪問吳政憲，他表示當天帶著兒子，預約下午4點半的場次，才進到展區入口，看到「十殿圖地獄掛軸」展區，就莫名覺得頭很暈，他迅速地10分鐘內就離場。

吳政憲表示，事後他又二度進場，仍感到頭很暈，甚至暈到要用手扶著牆面才能行走，他只好從展場旁邊的快速通道離開，他說，過去也有觀看過很多類似的展覽，都未出現相似情況。

至於展場是否會吸引阿飄，吳政憲說，舊有的東西多少都會附著「靈」，因此建議體質較敏感的民眾，不要前往，若真的去了有不舒服的感覺，可以到廟裡拜拜。