台南美術館將於6月25日舉辦「亞洲的地獄與幽魂特展」，宣傳期間南美館在臉書PO出一張「湘西趕屍」照，因太過逼真驚悚爆紅，在網上掀起熱烈討論，但也引來宗教團體留言狂轟，認為這樣的展覽除了嚇人、讓人身心靈扭曲外，根本沒有任何好處，要求停辦特展，持反對立場的網友則直言，果然人比鬼可怕，想看就去看，不敢看就不要去，到底有什麼問題？

南美館近日在臉書上分享，「亞洲的地獄與幽魂」展即將開始，展期從6月25日至10月16日，並提展覽涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看，而12歲以下的孩童則建議由成人陪同入場觀看。

展覽消息曝光後，吸引了9.4萬人狂讚，不少人留言表示很期待，「好讚！好想要去」、「門票可以做成一張符，說不定會派上用場」、「求閉館管理員的心理陰影面積」、「請問展場有多大？暫時停止呼吸逛得完嗎？」

而該展覽也引來大批宗教團體留言抨擊，「這類的展覽對身心沒好處，無教育意義也可能扭曲人的身心靈，國家的藝術中心竟舉辦這樣的展覽，簡直浪費人民的錢，要求停止擧辦」、「請停止在美術館舉辦這種活動！美術館應展出美化人心，具有真善美價值的作品！這種鬼魅的展覽，會嚇到剛好逛美術館的人，對社會文化風氣也沒有幫助」。

而宗教團體的言論，也引發不同意見的網友反擊，直言到了2022年果然還是人比鬼可怕，沒想到現在還是可以看到十字軍東征異教徒的畫面，想看的人就去，不想看就別去，很困難嗎？還是旁邊弄個贖罪特展會比較好？

南美館昨也發文表示，亞洲的地獄與幽魂展覽引起各界關注，由於有太多人留言問說能否帶自拍棒、腳架、桃木劍、糯米前往觀展，為了展品的安全請勿攜帶上述的物品入館。不過，展覽期間的周六傍晚6點至9點，南美館準備了限量1000份的首廟天壇手工包製的「香灰平安符」，供民眾索取。​

「亞洲的地獄與幽魂」特展在2018年時就在法國凱布朗利博物館展出，如今巡迴到台灣，加入了台灣視角的敘述，邀請藝術家林羿綺、侯春廷、姚瑞中、張季雅、梁廷毓、陳云、黃千倫、蔡佳葳、顏忠賢展出，盼能夠讓大家對於本土鬼怪有更豐富的了解。