電價費率審議委員會今（27日）開會結果出爐，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價，但住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整，平均漲幅達8.4%，此舉恐引爆企業出走潮。而這個消息一發出，立刻引爆PPT鄉民熱議，甚至更有鄉民踢爆了可怕後果，直言「真的完蛋了」，引發討論。

電價費率委員會原定在3月召開，但受俄烏戰爭造成國際燃料價格浮動劇烈的影響，因此決定延期到今天開會。然而受到國際燃料價格早已飆漲多時，漲價似乎已經成為共識，調漲幅度與對象才是外界關注焦點。如今確定針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97％（1272萬戶）也不調漲，上述方案核算為整體平均電價後，漲幅為8.4％，此調整方案將由7月1日開始實施。這個消息一曝光，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛在PTT網路論壇以「民生電價不漲」、「電價費率出爐」為題，留言表示「現在不漲民生電價，選舉完再漲」、「出租的房子隨便一棟都超過1000度好嘛」、「漲價不影響一般人，太天真拉」、「沒獨立電表的這下爽了」，甚至更有人爆出可怕的後果為「用電大戶漲，還不是會造成萬物皆漲」，「又要通膨」、「所有民生用品又有理由漲價了」、「我想起來我要去買個衛生紙了」、「多天真才會覺得大部分人不受影響」、「以為民生用電沒漲，物價就不會漲嗎」。