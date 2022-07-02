國內用電大戶電價7月調漲，可預期將再帶動物價上漲。國民黨今批評，5月份國內痛苦指數已達7.7，續創10年新高。蔡政府未能解決人民不斷增加的生活痛苦，還一意孤行調漲電價，讓國人負擔越來越沈重，施政站在人民對立面。

國民黨指出，此波電價調漲衝擊製造業、傳統產業以及觀光飯店、醫療業，連受疫情衝擊弱勢的長照機構也面臨電價調漲壓力，蔡政府未做好配套措施就急就章調漲電價，恐讓國內痛苦指數持續走高，讓人民生活壓力雪上加霜。

「電價調漲勢必牽引物價上揚」，國民黨說，經濟部估計這波調漲電價，消費者物價指數（CPI）僅會增約0.043個百分點，與學者預估將推升全年CPI達0.4個百分點相去甚遠，經濟部低估對物價衝擊是要誤導國人，掩飾經濟部無能。

國民黨也表示，當前我國大幅依靠天然氣發電，物價更容易受國際燃料價格上漲影響，蔡政府錯誤的非核家園、再生能源等能源政策，導致台電虧損加劇，更讓台灣經濟體質自主性弱化，調漲電價只是為蔡政府錯誤能源政策補破洞。

國民黨批評，蔡政府錯誤時機點做錯誤決策，讓國人承受蔡政府失能苦果，「錯誤政策比貪汙可怕」；且即便漲電價，國內電力供應仍不穩定，各地仍不斷發生小規模停電，蔡政府應盡快提應對方案，不要讓人民苦日子找不到停止的終點。