國民黨主席朱立倫8日上午到國民黨新竹縣黨部參加「團結一心、強棒出擊」新竹縣鄉鎮市長、縣議員提名發布記者會，會中提到陸委會暗示國民黨部要參加統戰性質活動以及針對新竹市長林智堅論文爭議，朱表示民進黨就喜歡兩岸對抗、對立與衝突，至於林智堅論文事件，他自己是台大教授出身，任何只要有一點點學術良知的人，都不能接受此事。

海峽論壇下周登場，國民黨擬派副主席夏立言視訊參加，但陸委會卻示警莫參與統戰性質活動，朱立倫對此表示，對民進黨來說，兩岸最好是每一天對抗、每一天對立、每一天衝突最高興。但對國民黨來講，最重要的目的就是兩岸就是要對話、和平。任何民間的交流要正面鼓勵，不用去預設立場，國民黨會秉持原來既定的立場。

針對近期林智堅論文爭議，不少國民黨黨內志喊話林智堅，若不能講清楚就該退選。朱立倫表示自己是台大教授出身，如果一篇論文從頭幾乎抄到尾，不管抄幾篇論文，他想請問蔡英文總統：「你可以接受嗎？」只要把林智堅的論文拿來與月刊、論文或研究報告比對，做教授的還不懂嗎？朱立倫強調，任何只要在學界待過的人、任何稍微有一點點學術良知的人，都不能接受此種違反基本倫理之事。

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