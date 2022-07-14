國民黨桃園市長參選人張善政確診後，14日首度出席公開行程，對於民進黨桃園市長參選人林志堅論文事件，張善政說，誠信比學問重要，他講什麼也不重要，重要的是民眾心裡那把尺。

張善政確診後，14日首度出席公開行程，他參加張氏宗親聯誼會暨市長參選人張善政張氏宗親後援會成立大會，在場張氏宗親們也說，將不分黨派，全力支持張善政參選桃園市長，眾人也高呼「當選」，為張善政打氣，場面熱絡。

對於民調領先、是否因為論文影響，張善政說，民調上上下下一向平常心在看，他就是勤走基層，民調當作參考。身體康復也也感覺非常好，期間也和議長邱奕勝、立委呂玉玲有維持聯絡。

不過邱曾說，張忙張的選舉，他忙他的市政，外界認為心結還沒打開？張善政則說，不這麼想，因為身為議長有他的責任，當然要顧好議長的工作。因張確診期間邱奕勝還跟林智堅一同參與廟會活動，張善政也表示，那是地方重要宮廟活動，政治人物參拜是很自然的事情，都是平常心看待。

張善政隔離期間，都未對論文事件有發表心得、談話，張善政說，對於政治人物來講，誠信比學問重要。且他講什麼其實不重要，重要是民眾心裡面那把尺，他們自己覺得這個人有沒有誠信、值不值他的支持，民眾心裡怎麼想，他們這把尺比他怎麼想更重要。

張善政也說，這次選舉好像跟桃園市長鄭文燦選舉，他說，看到林智堅跟鄭文燦一同出席活動，每個人都會這樣想，覺得他這個想法蠻直覺，且這想法也是民眾跟他講，他們覺得好像是鄭文燦在選第3任，並不是他一個人的感覺。 他也說，鄭文燦會衡量行政中立不中立的尺度，他不去評論。