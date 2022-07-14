民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所的論文電子版未授權國圖以提供公開查閱，引發爭議。國圖表示，將提供未授權者一站式服務，四個步驟，輕鬆完成授權。

國圖近年來已收錄台灣自1945年以來超過130萬筆博碩士論文書目，以及獲得逾62萬筆的電子全文授權。在全國大專校院與國圖多年來一同努力之下，博碩士論文電子全文授權率持續成長，至2021年已達到81.22％的授權率，全國更有超過5成以上的大專校院論文電子全文授權率達100％。

國圖館長曾淑賢表示，近期因新聞事件使該系統更受矚目，不少讀者詢問如何將過去因僅有紙本，或畢業年代較早、或因應畢業學校規定，以及其他種種因素未能收入相關館藏與「臺灣博碩士論文知識加值系統」的學位論文，能夠提供公開授權予國圖，讓其學術成果能夠永久典藏。

因此，為解決研究者長久的遺珠之憾，國圖設計「論文授權四部曲」網頁，讓研究者能夠輕鬆授權，傳遞研究能量。有意授權開放之論文作者，只需透過網頁（https：／／ndltdcc.ncl.edu.tw／get_thesis_authorize.php）或短址 https：／／reurl.cc／e31Dq7，依據引導：1.列印授權書、2親筆簽名、3拍照上傳、4寄出授權書等四個簡易步驟，即可授權論文全文。