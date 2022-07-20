東捷資訊(6697)推出S/4HANA Cloud汽車零組件行業解決方案包，能夠以SAP台灣金級合作夥伴的技術與累積多年的顧問服務、系統整合經驗，提供以外銷為主的汽車零組件廠商縮短數位轉型的時程，只要六個月即可完成導入SAP S/4HAHA Cloud，實現從銷售訂單到商品交付與收款的業務流程管理，為客戶建構業務、財務一體化的系統並與國際供應鏈接軌。

隨著全球2050年淨零碳排的目標，汽車製造轉向電動車、自動化及電動化，進而帶動汽車電子零組件商機。台灣汽車零件業具有少量多樣、彈性製造優勢，在業者不斷投入研發及提升生產技術後，已具國際競爭能力。

面臨全球汽車產業新趨勢、數位轉型及國際化，汽車零組件產業也將面臨物料/訂單少量多樣、產品組合性多變、客製化需求高、庫存成本提升與成本分析不易、企業產能及客戶的擴增，以及包含電子與安全附註系統的法規與客戶要求等多重挑戰。東捷資訊服務營運副總經理劉新正表示：「廠商需要以技術為基模，結合AI、雲端等數位技術及智慧科技的輔助洞察，將技術、管理及銷售等各層面整合，並串連國內外供應鏈，才能提升國際競爭力。」

東捷資訊繼成為SAP台灣金級合作夥伴後，已成功協助汽車零部件供應商、車用連接器製造商、電子零組件、電子產品設計製造廠、及電池廠商導入SAP ERP，藉由統一維護管理資訊系統，優化流程提升客戶滿意度，並獲取即時營運數據縮短財務處理時程。累積多年的系統導入與顧問經驗，結合SAP產品及產業知識建構的東捷資訊S/4HANA Cloud汽車零組件行業解決方案包，已獲得SAP原廠的肯定，率先成為S/4HANA Cloud汽車零組件行業解決方案包的供應商。

東捷資訊提供SAP S/4HANA Cloud汽車零組件行業解決方案一站式顧問導入服務，能夠協助客戶實現從銷售訂單到商品交付與收款的業務流程管理，打通銷售、採購、供應鏈等各個業務流程，將銷售訂單、發貨調撥、庫存管理資料串連，做到了即時的訂單管理，提高了業務數據的準確性，為客戶建構業務、財務一體化的系統。