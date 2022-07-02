疫情衝擊，5月份國內痛苦指數已達7.7，民進黨政府仍決定7月調漲電價。國民黨立委李貴敏說，電價上漲導致企業生產與營運成本增加，產品價格自然上漲，企業甚至會縮減人力支出，物價上漲、失業率提升，痛苦指數自然繼續飆升。

「沒有企業會做虧本生意」，李貴敏說，此次雖未漲小店家、一般民生電費，但經濟是連動的，大企業電價一漲，為轉嫁營運成本，自然會提高產品售價；而上游產品漲價，中下游還會反映更多成本，最後都由最末端消費者承擔。

李貴敏也分析，當電價調漲增加企業營運成本，縮減或凍結人力聘用，是維持成本必然會考慮的作法，而無法負擔的企業甚至會出現營運危機，兩者不論何者，最終也會導致失業率提升。

國內5月份消費者物價指數（CPI）年增率（通膨年增率）達3.39％，續創九年半新高；失業率攀升為3.68％，也是近7個月新高。而由消費者物價指數年增與失業率去掉百分比單位後加總的痛苦指數已達7.7，續創10年新高。

李貴敏表示，沒有企業會自行吸收因漲電價提升的營運成本，一定會反映在產品價格；上游生產成本增加，中下游產業與消費者當然跟著遭殃，就像日月光等封測廠因電價拉高服務費用，台積電無可避免須跟漲，之後電腦、手機可能都喊漲。

李貴敏認為，民進黨政府調漲電價前，應精算對產業與民生的衝擊，而且要漲價，價格與品質要對等。李說，電力穩定供應，也能讓製造業良率提升、成本下降，但台電三天兩頭停電、跳電，造成企業損失，現在怎麼有資格漲電價？

李貴敏認為，物價齊漲，實質薪資倒退，讓受薪階級與升斗小民叫苦連天，當政府還沉迷在平均薪資或經濟成長率文字遊戲，人民痛苦指數已節節攀升；此次電價調漲是民進黨政府錯誤能源政策造成，應由政策製造者擔負，不應全民買單。