台南市美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》特展開展第2天，因參觀動線順暢，下午一度不太需要排隊即可入場。（南美館提供／洪榮志台南傳真）

台南市美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》特展昨天開展首日人潮大爆棚，今天適逢周日，雖然人潮依舊不減，但館方檢討改善參觀動線，並簡化電子票券驗票流程後，不僅參觀動線明顯順暢許多，下午還一度不太需要排隊即可入場。

今天上午8點多，南美館前就有民眾到場排隊等候入場；10點整開放入場時，排隊人潮已從入口一直到府前路上，長達數百公尺，上午平均排隊1個多小時才能入場。

由於館方安排人員進行動線引導，今天的參觀流程已經順暢許多，也連帶減少排隊等候的時間，大約下午1點多，甚至已經不太需要排隊即可購票入場。館方於下午3點30分停止售票，也不再開放入場，晚間6點閉館。

館方志工表示，鑑於第一天開展時，許多參觀民眾衝著要與3具殭屍拍照而來，不少人都跳過其他展區，直接到「湘西趕屍」展區參觀，導致該展區大塞車。經館方限制入場人數50人、時間5分鐘後，今天的參觀秩序比第一天良好。

南美館附近的商家，也搶搭這波「殭屍熱潮」列車，趁機推出相關餐飲優惠，還有工作人員打扮成道士，到場分發「平安符」樣式的優待券行銷，搶攻殭屍特展商機。