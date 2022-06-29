楊謹華自曝很膽小。（黃世麒攝）

楊謹華主演鬼片《民雄鬼屋》定檔於7月29日農曆鬼門開，劇組搶先推出「民雄鬼屋實境體驗展覽」近日開展，將片中洋房內外陳設全都原封不動搬至展覽現場，短短5日已有近萬人勇闖鬼屋，楊謹華今（29日）也率領片中演員彤彤、劉韋辰、監製劉楓棋、編劇張哲鳴和電影宗教顧問于治詮道長「重返拍攝現場」，再度感受來自古老洋宅內最強烈的亡靈怨氣。

楊謹華她說因為自己拍過電影，對流程很熟悉，所以今天沒有嚇到，不過笑曝自己平常其實很膽小，進鬼屋都會嚇到尖叫，「看到蟑螂也會尖叫，但偏偏又很愛看鬼片」小時候還會一個人在家看靈異節目，因為老公也很愛看，所以現夫妻倆也會一起邊叫邊看， 「我尖叫的時候，他會一直笑，可能覺得我的反應很有趣吧」，也表示之後想帶老公一起來參觀「民雄鬼屋實境體驗展覽」，不過不會跟著一起參觀，「我會再出口那裡等他」。

談到拍戲遇到的靈異事件，楊謹華表示自己以前是「低敏感」的人，加上現場有道長當作「護身符」，但拍攝過程還是相當緊張，因為剛開拍就是情緒很重的戲，她都會先找個「安靜」的地方培養情緒跟狀態，有天選擇走進了當下無人的客廳，沒想到卻體驗從未有過的感受：「本來以為可以單獨待著，沒想到坐不到一分鐘，那安靜的空間裡頓時好像，有人…就坐在旁陪著。」她立刻請助理一起入內在看得見的地方陪伴自己，她笑言：「本來很想離開，但為了培養情緒，硬生生把自己的肩膀壓下來，想讓演出時『真實害怕』的感受更強烈一點。」

麥語彤（彤彤）在片中飾演楊謹華的女兒，在和家人一起掃墓的過程中突然失魂走散，雖然安全回到家族老宅，卻發生一連串詭譎的事情，彤彤自認膽子頗大，也已經闖過一輪鬼屋實體展，直呼：「（場景）很熟悉！」楊謹華在旁忍不住開玩笑說：「那要住在這裡嗎？」未料正在當兵的劉韋辰竟回話：「比起軍營，我願意住在這裡！」因為軍中有人「看得到」，所以聽到各種恐怖鬼故事，他也不忘和軍中同袍宣傳電影。