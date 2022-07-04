楊謹華受邀擔任頒獎嘉賓，替北影再添星光。（北影提供）

温昇豪以《夢遊樂園》入圍本屆台北電影獎最佳男主角，也將擔任頒獎人。（北影提供）

2022台北電影節頒獎典禮將於7月9日晚間7點登場，4日曝光第二波頒獎嘉賓名單，睽違多年未在台出席活動的陳喬恩首度現身台北電影節，與曾合作電影《市長夫人的秘密》的馬志翔頒發最佳女配角，馬志翔同時角逐本屆最佳男配角。

在《華燈初上》中有驚艷表現的「成哥」楊祐寧以及「蘇媽媽」楊謹華將擔任最佳攝影的頒獎人，再度合體搶鏡。眾所期待的最佳女主角由去年影后陽靚與今年擔任台北電影獎評審的簡嫚書搭檔，頒發獎座給今年新科影后。

本屆影展大使劉冠廷與演而優則導的藍正龍揭曉最佳男配角，兩人同為王小棣導演的學生，曾一同演出電視劇，學長、學弟首度同台頒獎，話題十足。今年替影展周邊設計商品的李霈瑜，和共演《大債時代》的搭檔張書豪揭曉最佳造型設計及最佳美術設計。

《夢遊樂園》中的「假面夫妻」温昇豪、曾珮瑜合頒最佳編劇，温昇豪也將角逐本屆最佳男主角，是否會二度上台格外受到矚目；近期以「暴走女外科」形象深植人心的蔡淑臻，與鄭人碩繼《我是自願讓他殺了我》之後再合體，頒發傑出技術及最佳短片。最佳紀錄片則由演藝圈銀色情侶檔施名帥、朱芷瑩揭曉，朱芷瑩同時擔任本屆台北電影獎的評審。