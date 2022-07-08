海軍S-70C反潛直升機6月22日訓練時發生重落地意外，導致4名軍士官輕重傷。其中機工長劉尚鈞因大面積燒燙傷於熱休克於6月23日死亡。今天舉辦告別式，軍方頒贈勳章、頒發旌忠狀，慰靈禮暨覆旗。蔡英文總統也前往頒發褒揚令，場面莊嚴肅穆。

軍方表示，劉尚鈞是桃園中壢人，因懷抱捍衛國家憧憬，國中畢業後報考空軍航空技術學校技勤常備士官班，畢業後加入海軍航空部隊服務，投身飛機修護。他在2002年8月任官，為人和善，深受同袍喜愛，有「大仁哥」的綽號。

劉尚鈞服務軍旅期間獲選派訓士官高級班、士官長正規班、軍售暨專業英語訓練班等班隊。平日執行海上反潛、觀測偵巡、戰備及巡邏任務，曾負責2021年國慶大會典禮空中展演，先後獲頒海風獎章、海績獎章、海勳獎章、海功獎章、海光獎章、忠勤勳章及忠勇勳章。

蔡英文總統今天在國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘上將、海軍司令梅家樹上將梅同下，主持頒贈褒揚令，蔡總統也向遺眷慰問致意，場面莊嚴肅穆，備極哀榮。

蔡總統致詞表示，透過頒發褒揚令感謝劉尚鈞的努力和貢獻，蔡總統稱讚，他在學校學弟妹的好榜樣，在部隊也是勤奮認真，用溫暖的態度協助同袍解決問題，是大家敬愛的大仁哥。請國防部務必全力照顧他的家人。

蔡總統又說，海軍弟兄姊妹用「英雄不曾離去，僅是先行」，這段話悼念，我相信他們會繼續秉持職志，努力守衛海疆，尚鈞的精神永存於大家的心裡。蔡總統說，「現在告訴尚鈞，你的任務結束了，謝謝你，我們永遠以你為榮。」