日本前首相安倍晉三葬禮今天下午1點至2點半在增上寺舉行家祭告別式，賴清德中午12點半左右驅車抵達，並以「至親摯友」身份直接進入會場，涉外人士表示，賴清德受邀，除了安倍與台灣關係密切外，也顯示與安倍家族私人情誼的深厚。賴清德預計下午家祭結束後返台，晚間抵達台灣。

遇刺身亡的安倍晉三的葬禮昨天傍晚在增上寺進行守靈夜儀式，家祭告別式則是在今天下午1點至2點半舉行，結束後，安倍遺體即送往火葬場火化。

賴清德此次是以「至親摯友」身份全程與會，除了參加守靈夜外，今天也驅車直接進入會場參加安倍的告別式。

涉外人士表示，日本人的家祭儀式非常嚴謹，除了近親外，一般只有與亡者及家屬關係至親的人才能與祭，賴清德能以「至親摯友」參加守靈夜和家祭，不僅是基於安倍與台灣之間的感情，更是因為賴清德與安倍家族之間有深厚的情誼，所以才能直通會場。

由於賴清德此行最主要的目的就是弔唁安倍，且定調為「私人行程」，因此依照台日之間的默契，賴清德在告別式結束後將隨即返台，預計晚間抵達台灣。