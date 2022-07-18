將代表民進黨參選台北市長的陳時中，今正式卸任衛福部長，防疫指揮官交由新任衛福部次長王必勝接任。對此，中廣董事長趙少康質疑，一個次長要怎麼協調各部會？他認為防疫指揮官應該由副總統賴清德或行政院長蘇貞昌級別的接任，「大官不敢負責，要小官負責。」

趙少康批評，蔡英文昨在民進黨全代會上，講的都是考慮怎麼選贏，但現在每天還是幾萬人確診、數十人死亡，執政黨應該要思考如何降低確診數、死亡率、中重症率，而不是都在想怎麼贏選舉。

趙少康也質疑，派次長級的王必勝接手疫情指揮中心指揮官，自己的衛福部都未必完全聽話了，更何況指揮中心還要協調各部會，次長級叫得動其他部會嗎？為什麼不是蘇貞昌、賴清德兼任呢？明顯就是這些高官怕防疫做不好挨罵，不想負責任。

至於《中國時報》民調顯示台北市三強鼎立，陳時中險勝，趙少康指出，其實三人都在誤差範圍內，陳時中又有剛被提名的「花籃效應」，討論度高，但三人實力應該差不多。

而民調有做到棄保效應的部分，趙少康認為，發生棄保是某人自認實力不足，願意保另一個候選人才會發生，目前呈現的是三足鼎立，鹿死誰手很難說，不過從民調看來，棄保發生對陳時中最不利。