台北市長選戰開打，國民黨台北市長參選人蔣萬安下周二將正式公布發言人團隊，確定由立委李德維、李貴敏與洪孟楷3人擔綱發言人，並搭配副發言人蔡畹鎣一起運作。未來日常議題回應仍由蔡負責，發言人則協助議題攻防與政見宣揚。

但因李德維明天才從會返抵國門，下周二記者會恐難上演發言人團隊合體畫面。

李德維表示，與蔣萬安互動密切，6月底也才安排蔣與自己熟識的地方人士餐敘，對蔣一直都是全力支持，上周接到蔣競選團隊邀約，二話不說答應配合。

李貴敏也說，一直以來對黨提名候選人就是全力輔選，上周接到蔣萬安邀約時，立即表達只要能幫上忙，義無反顧，未來也會以自己的專業，幫蔣宣傳他的政見，協助蔣爭取台北市民支持。

洪孟楷表示，蔣萬安上周致電邀約一起打選戰，他也立即應允，表示只要能發揮戰力，任何位置都可以，也希望未來能讓北北基桃4縣市共同作戰、一起贏，未來更能讓市民共好。

洪孟楷說，北北基桃1000萬人口，若能組「友善國安」連線由新北市長侯友宜當領頭羊，結合桃園市長參選人張善政、基隆市長參選人謝國樑與蔣萬安一起發揮區域作戰聯合戰力，就能對抗民進黨鋪天蓋地資源與無所不用其極攻擊。

對外界質疑蔣萬安火力偏弱，李貴敏說，如果是必要攻擊還是應該，像民進黨台北市長參選人陳時中就很皮，自己擔任中央防疫指揮官時做不好，卻一再用話術遮掩違法或不當行為，還想找替死鬼，這當然要出重手批評。

李貴敏說，像龍山寺架人事件就很離譜，同在公共場所，民眾意見與陳時中不同，為什麼市民重被架出去？基礎是什麼？台北市民要選一個極權霸道的市長？還是要選一個像蔣萬安能讓台北市能讓國際接軌的市長。

洪孟楷則說，蔣萬安有自己的性格、人設與步調，就是一個正向陽光的人，接手發言人後，會讓外界看到蔣萬安想積極爭取為大家服務機會的決心。