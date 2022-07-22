美國眾議院議長裴洛西擬8月將訪台，引發大陸強烈反彈，甚至揚言將派出解放軍戰機穿越台灣上空示威。中廣董事長趙少康今表示，「冤有頭 債有主」，大陸真有骨氣、本事，就把航空母艦群開到夏威夷、加州附近去「自由航行」。

趙少康認為，解放軍軍容日盛，連航空母艦都有「遼寧號」、「山東號」、「福建號」3艘，光威脅台灣有什麼好得意？遠海長航可去繞夏威夷，大力宣揚國威。

趙少康說，北京喊「中國人不打中國人」是喊假的嗎？美國大官或聯邦參眾議員要不要來台，不是台灣能決定，要來擋也擋不了，不來求爺爺告奶奶也不會來，主動權完全操在美國手中；北京對美國不爽卻找台灣出氣，台灣變受氣包，不是很冤枉？

趙少康說，放狠話威脅只會徒增台灣人民對北京反感，讓北京所有對台灣善意讓利都被軍事威脅抵銷，功能只剩下替主張台獨的民進黨助選拉票，鞏固其政權而已。

趙少康呼籲，陸方不要把台灣當出氣桶，直接找美國講理、洩憤，美機美艦在中國、台灣附近繞，說是什麼印太自由航行權，解放軍也可以如法炮製。