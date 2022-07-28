前新竹市長林智堅否認台大國發所論文抄襲學長余正煌論文，還強調自己是原創。余昨天發聲明自清，自己的論文沒有抄襲。中廣董事長趙少康上午在臉書表示，余的聲明打臉民進黨不停引導論文是林先寫好說法，被余「將軍」，林已是死棋。

趙少康認為，余正煌一出面，林智堅就不敢出席論文審定會，因會一被問就倒；而林一倒，全黨為林辯護的民進黨年底選情就全盤皆輸，所以林只能緊咬「審定會不公」為藉口拒絕出席，甚至抹黑召集人、審定會。

趙少康批評，林智堅在台大論文審定會還沒開前，就認定會議不公，實在太荒謬，想的只是為了自己的學位、選情，不惜傷害學術倫理、台大校譽，簡直厚顏無恥，這樣的品格還想選市長，太污辱桃園市民智慧與水準。

趙少康表示，余正煌和林智堅論文有大篇幅雷同，不只用字遣詞完全一致，連錯字都一模一樣，明顯其中一定有人抄襲，余能說出論文誤植「多明尼克肯大學」、用「准碩士」稱呼林智堅原因，非常明顯證明他就是原創。

趙少康說，「論文門」爆發後，民進黨、林智堅與林指導教授陳明通明示、暗示「林智堅是原創，余正煌是抄襲」，如今被余拿出鐵證洗臉，已無可抵賴；陳也應對過去指導的學位論文97％不公開，全數攤在陽光下，讓大家檢驗。