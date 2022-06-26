許多女性都有遭陌生男子騷擾的經驗，尤其對方若死纏爛打更讓人覺得可怕，藝人鄭家純近日公開譴責在路上糾纏陌生女性的男子，讓美女主播宋燕旻回想起求學階段時，曾遭一名男子搭訕的恐怖經驗，直言「過度搭訕非常可怕」。

宋燕旻回憶起求學時，曾被一名騎機車的男子尾隨，對方跟了一段路後便開口搭訕，不論用怎麼理由拒絕，就是不肯善罷干休，直到後來等紅燈時，眼見旁邊有不少車停著，便向對方大喊「請你離開，我不想認識你，我爸在家他會很生氣之類的話」，該男子才終於走掉，她表示當時不到15歲，不像現在充滿著強悍的心，但仍有很多成年女性，至今仍沒有勇氣喝斥對方，若當下有人伸出援手，絕對會非常感激，不過這也讓她內心產生陰影，很長一段時間走那段路，都會很害怕搭訕男再度出現。

宋燕旻分享曾遭陌生男子搭訕的恐怖經驗，直言「過度搭訕非常可怕」。(宋燕旻臉書)

宋燕旻強調搭訕並非不好行為，但至少在被拒絕後要有禮貌的離開，畢竟對方不喜歡你，任何趨近強迫的行為只會讓人更反感，並不會讓你交到女友，如果想要讓異性對自己有好感，乾淨的外表是第一要素，另外懂得看臉色也非常重要，不管是在追求或職場及人際交流上，都是關鍵原因，她舉例鄭家純公審的搭訕男，就拿自己「超過40歲沒有交過女友」，將過度搭訕合理化，此舉就相當不可取。

對此，網友紛紛留言：「搭訕真的是需要技巧的，給人第一眼的感覺很重要」、「懂得尊重女生才是重點」、「有沒有搭訕成功技巧啊」、「馬不知臉長的才一直搭訕人家」。