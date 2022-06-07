國民黨台中市議員陳文政痛批，中央說確診死亡者儘速火化，儘速不是24小時嗎？難道要拖到頭七過後？(林欣儀攝)

衛福部長陳時中日前改口，指稱中央沒有規範新冠肺炎確診死亡者必須24小時火化，引發嘩然，台中市長盧秀燕今天接受議員質詢時更向中央喊話，她說，現在全國都無所適從，若有家屬想要停靈半個月、1個月，是否有傳染風險？呼籲中央儘速發布全國喪葬指引，以肅穆莊嚴的態度對待家屬，也讓大家有所依循。

國民黨台中市議員陳文政、陳廷秀質詢表示，疫情發生至今2年半，台中市確診死亡者以超過200名，中央要求地方儘速處理死亡者後事，儘速不是24小時嗎？難道要拖到頭七過後？痛批中央流行疫情指揮中心不要玩文字遊戲、在家屬的傷口上灑鹽，也呼籲市府應制定一套依循標準，讓死者家屬與喪葬業者有所遵循。

盧秀燕表示，新冠肺炎是國家法定的傳染疾病，且到現在仍是第五級傳染病、沒有降級，建議中心趕快發布全國一致的喪葬指引，且要儘快，畢竟現在全國無所適從，且此爭議延燒至今已經2、3天了，要讓死者得到莊嚴肅穆的對待，應認真對待、事不宜遲。

盧秀燕強調，中央說沒有時間限制，但若有些人要擺半個月、1個月，是否能被容許？有無傳染風險？而遺體在封袋前家屬可以看嗎？祭拜要距離幾公尺才符合標準？之所以要求中央制訂統一標準，是因為若有些縣市訂3天、有些可以放1周，各縣市不一致也不好，畢竟新冠是法定傳染病，且制定全國統一指引對中央來說也不難，更可以解決目前亂象。