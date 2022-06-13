國內疫情仍持續嚴峻，確診死亡人數超過4200多人，其中不乏經濟弱勢家庭，安置亡者火化後的骨罐成為一筆負擔。台灣愛心公益骨罐捐贈協會表示，將提供200個免費骨罐供確診死亡家屬申請，全台不限區域，若數量不夠，還可再增加。

台灣愛心公益骨罐捐贈協會理事長林上棋指出，安置亡者火化後的骨罐，動輒幾萬元至數十萬元，對經濟弱勢家庭也是一筆負擔。有鑑於此，台中市善心人士與企業才成立該協會，集資購買骨罐，免費提供給有需要的家庭。

林上棋說，台灣民眾心善，過去人們有捐棺助窮人下葬的善舉，近年來大多採用火葬，捐棺就改成了捐骨罐，其實一樣都是讓亡者身安、生者心安的大功德。台灣愛心公益骨罐捐贈協會成立至今5年，已經幫助超過上百個經濟弱勢家庭。

台灣愛心公益骨罐捐贈協會表示，將提供200個免費骨罐供確診死亡家屬申請，全台不限區域，若數量不夠，還可再增加。只要是確診死亡的家屬提出申請，一定會全力協助，有需要的民眾可洽：北部0910967957林先生、中部0988731890林先生、0425153839 劉小姐，臉書也有詳細資訊可參考。