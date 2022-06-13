中央流行疫情副指揮官陳宗彥今天代班主持疫情記者會，開頭就先說明對近期火化爭議的立場，強調會要在24小時內完成火化，主要是因各地方的殯葬設施、火化場量能有所不同，且台灣習俗火化會看好壞日，將請地方、業者依照現有指引繼續進行，執行上對往生者的尊嚴將努力達到兼顧。

陳宗彥表示，任何一位往生者對親人來說都是非常難過的事，中央在兩年多前新冠開始時制訂這項指引之後，地方的殯葬主管機關、業者、家屬都希望可以讓家屬得到安慰，他們也配合公共衛生處理，依照指引執行，首先遺體在醫院 確定為確診者之後，要用兩層屍袋包裹，過程中也會完成清消，但只要包裹完成後就不能再解開。

陳宗彥進一步指出，依據指引，遺體要逕送火化，並盡速執行，但地方實務上就是以24小時來處理，其原因包含各縣市的殯葬設施、火化場、殯儀館各方面 量能有所不同，且台灣社會習俗有好壞日之分，在這樣情況下，必須兼顧公共衛生、工作人員、家屬的安全，因此殯葬主管機關與業者都依循這樣來處理。

陳宗彥說，相信殯葬機關或是業者，都會妥善維持往生者的尊嚴，若還有做不好，做不夠的，也會請地方殯葬主管機關與業者來妥善處理，但目前仍依照現有的指引來運作。

外界質疑，新加坡開放家屬可在封棺之後守靈3天，世界衛生組織（WHO）也建議各國避免倉促處理遺體。陳宗彥說，各國對傳染病防治，以及風俗民情本來就有所不同，且日本、韓國也都是以公共衛生為主，盡速處理確診遺體。

陳宗彥說，新加坡、馬來西亞在非疫情時本來就是開放家屬可守靈三天，非因疫情而制訂的措施，且也是遺體封存後就不能再打開，至於日韓則更不用說，也都是以維護公共衛生為主，對於確診遺體都是採盡速火化的方式處理。