中央流行疫情指揮中心指揮官，衛福部長陳時中上周日確診，至今正好滿7天，今天晚上即將期滿解除隔離出關，明天是否出關主持疫情直播記者會，發言人羅一鈞表示，仍須視部長身體狀況而定。

發言人羅一鈞表示，部長明天是否出席直播記者會，仍要視身體健康情況而定，不過因規定，居家隔離「7+0」期滿後不需快篩即能解除隔離，因此部長不需快篩陰性，即可出席主持記者會。

陳時中已68歲，符合抗病毒藥物的使用條件，他日前透露染疫後有咳嗽，「咳起來骨頭會痛」等狀況，因有其他慢性病，因此按照醫囑服用默沙東的口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」。

根據指揮中心統計昨天共開立4976人份口服抗病毒藥，其中輝瑞「倍拉維」（Paxlovid）共4236人份、默沙東「莫納皮拉韋」740人份；今年以來累計開立約25萬1252多人份，包括20萬2993人份倍拉維及4萬8259人份莫納皮拉韋。

指揮中心發言人羅一均表示，今天確診數目比前一天下降5.7%，且各區均呈現下降或緩降情形，中、南部正在脫離高原期，高雄市則已脫離高原期。他預估，周一起，全國每日可望維持病例數降到五萬以下，可見4字頭。

中南部雖然已經脫離高原期，不過醫療量能部分，南區空床率雖超過三成，但仍僅有32%，仍是全國最低。全國專責、負壓病床，空床率達48.9%，台北區與北區則最高分別有54.8%、58.5%。另外，中區42.4%、高屏區49.6%、東區50.1%。