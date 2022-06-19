新增172人死亡！本土+50561 中重症增285例 台中確診數全台最多

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5萬561例本土病例，本土新增個案連續3天維持在5萬例初頭，死亡新增172例，境外移入個案75例。發言人羅一鈞表示，今天單日確診數目比昨天下降5.7%，各區均呈現下降或緩降，周一起每日確診數應會見4字頭。

本土確診新增50561例，以及172人死亡。(指揮中心提供)

本土新增個案連續3天維持在5萬例初頭，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5萬561例本土病例，死亡新增172例，中重症個案分別為中症145例、重症140例。

各縣市個案都沒有超過8千例，分佈仍以台中市最多，共7820例，其次為高雄市7391例、新北市6133例、台南市5085例、彰化縣3750例、台北市3265例。

羅一均表示，今天確診數目比前一天下降5.7%，且各區均呈現下降或緩降情形，中、南部正在脫離高原期，高雄市則已脫離高原期。他指出，周一起，全國每日可望維持病例數降到五萬以下，可見4字頭。

指揮中心表示，今日新增之50,561例本土病例，為23,669例男性、26,873例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(7,820例)、高雄市(7,391例)、新北市(6,133例)、臺南市(5,085例)、桃園市(4,093例)、彰化縣(3,750例)、臺北市(3,265例)、屏東縣(2,248例)、雲林縣(1,311例)、南投縣(1,254例)、新竹縣(1,203例)、苗栗縣(1,124例)、嘉義縣(1,048例)、新竹市(1,008例)、宜蘭縣(969例)、嘉義市(664例)、基隆市(663例)、花蓮縣(637例)、臺東縣(504例)、澎湖縣(252例)、金門縣(123例)、連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增172例本土病例死亡個案，為107例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、166例具慢性病史、100例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至6月16日，死亡日期介於5月13日至6月16日。