新竹縣各醫院開放探病時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣25日新增1015例新冠確診病例，年齡分布在0-101歲，其中518名男性、497名女性。新竹縣配合中央流行疫情指揮中心有條件放寬醫院陪病、探病管理措施，醫院得開放探病，探病者須出具探視當日採檢的抗原快篩、自費篩檢陰性證明，並遵守新竹縣各醫院公告的探病時間、限制人數為原則，新竹縣衛生局整理轄內各醫院的探病時間如附表。

新竹縣6月25日新增病例為12歲以下174人、65歲以上123人，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占67％，分布在竹北市348例、竹東鎮212例、湖口鄉151例、新豐鄉91例、新埔鎮46例、關西鎮44例、芎林鄉28例、橫山鄉21例、寶山鄉32例、北埔鄉17例、峨眉鄉7例、尖石鄉7例、五峰鄉11例。

上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案，目前新竹縣居家隔離1408人、居家照護列管人數6659人。統計至6月24日，新竹縣累計確診人數8萬9356人。

新竹縣配合指揮中心公布的有條件放寬醫院陪病、探病管理措施包含，醫院得開放探病，每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。其次則為探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩（含家用快篩）自費篩檢陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

陪病管理措施則為醫院住院病人的陪病人數以1人為限，但病人若12歲以下、65歲以上，或為身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，陪病人數上限為2人。第二則是預定（非緊急）住院的病人陪病者，須於入院前2日內篩檢，緊急需入院陪病者，則於入院陪病前篩檢。完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上之陪病者，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名。未完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上之陪病者，應進行入院及每週定期自費篩檢。陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

新竹縣衛生局提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的陪病、探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，陪病、探病人員進入醫院務必佩戴口罩及遵循感染管制措施。

另外，新竹縣兒童莫德納（6至11歲）、BNT疫苗（5至11歲）第2劑陸續施打，只要與第1劑間隔4周以上，這周均可前往新竹縣合約院所或周日上午新竹縣婦幼館接種，家長可利用周末，儘速帶孩子接種疫苗。

目前新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，只要與第3劑接種間隔滿5個月（1月25日前有打第3劑者），即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格長者儘速接種。同時提醒65歲以上（原住民55歲以上）長輩，打疫苗送禮券（設籍竹縣）、送快篩活動，請長輩把握時間儘速接種疫苗，同時提升保護力又可拿好禮。

新竹縣衛生局提醒，近日天氣炎熱，若近期身體狀況、慢性病情不穩定者，可於狀況穩定後再接種疫苗，接種疫苗後也需多留意身體狀況，若有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。