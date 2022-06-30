中央宣布自7月1日起，擴大第2次追加劑接種。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

追加劑接種專案資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣30日新增872例COVID-19本土確診案例，分別為438名男性和434名女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下150人，65歲以上89人，多數集中18至64歲青壯年，約占68％。統計至6月29日止，新竹縣今年累計確診人數9萬4087人。

新增872例地區分布為竹北市322例、竹東鎮143例、湖口鄉123例、新豐鄉93例、新埔鎮38例、關西鎮41例、芎林鄉26例、橫山鄉14例、寶山鄉27例、北埔鄉13例、峨眉鄉10例、尖石鄉18例、五峰鄉4例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1215人，居家照護列管人數6545人。

因近1周（6月22日至6月28日）境外移入病例新增502例，較前一周上升28％，而國內也持續檢出感染BA.4及BA.5等變異株的境外移入病例，且因應國際趨勢，已逐步放寬入境檢疫措施。中央宣布自7月1日起，擴大第2次追加劑接種，對象包括機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員。經評估自身風險後有意願接種者，建議與第1次追加劑間隔5個月以上接種。

衛生局表示，為擴大服務第2次追加劑接種對象，大安醫院在本周六（7月2日）上午8時至11時30分，於新竹縣婦幼館加開社區接種站，提供莫德納及BNT疫苗共750名額，並於6月30日晚上7時起接受預約。

竹縣衛生局提醒，目前國內Omicron仍是社區流行階段，5至11歲兒童應完成2劑COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險。還未完成第1、2劑接種者，請儘速接種。請接種疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。