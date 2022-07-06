因應海洋環境保育，科技部協助學界成立「台灣海洋聯盟」，作為跨領域平台，國立台灣海洋大學今日舉行揭牌儀式。校長許泰文表示，未來將透過各界專家意見，凝聚共識，運用科學研究及科技，實現永續發展理念。

聯合國將2021至2030年訂為「海洋科學永續發展十年」，台灣去年10月即籌組台灣海洋聯盟，並策略三大面向，包括 「完善海洋基礎調查」、「提升海洋關鍵科技設施」及「跨域整合海洋永續研究」，以海大為中心串聯台灣大學、成功大學、中山大學及中研院等學術與研究機構，並橫向鏈結海委會、農委會、漁業署等單位，跨域整合海洋永續研究。

許泰文指出，未來將透過聯盟發展海洋永續資料庫、培養海洋專業人才，讓海洋生生不息。海保署長黃向文提及，要劃設海洋保護區，並解決海洋酸化、珊瑚白化等問題，需仰賴海洋資訊的收集，讓科學為社會所用，另鼓勵女性參與海洋科研的行列。

聯盟召集人海大教授蔣國平說，聯盟將持續建構自主永續的研發生態系，提前布局海洋前瞻科學與關鍵技術，今年目標為「推動海洋觀測網」、「建構以科學為基礎的海洋管理路徑」，以及「建置國家資料庫系統與資料分享體制」，包含擬定立體海洋觀測網標準作業程序、推動我國海洋碳中和管理架構等。

台灣海洋聯盟依不同海洋主題細分為，海洋環境永續組、海洋觀測技術組、海洋法政及教育組等。蔣國平期許，聯盟未來可提供完善海洋知識，分享科研成果，以學術界為主軸，搜集數據了解台灣海洋現況，根據結果做出評斷準則及政策建議。