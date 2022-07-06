台灣本土疫情尚未平息，世界多國又爆出Omicorn新亞型變異株BA.4、BA.5災情，前台大感染科醫師林氏璧表示，台灣才剛剛經過BA.2的疫情，因此BA.4、BA.5的疫情應較緩和，不過，就算未來出現下個希臘字母大魔王「圓周率π病毒」，世界各國頂多對發生國短暫地採取入境管制措施，但那也只是為了搶時間做研究，最終仍會開放國境交流。

林氏璧昨在臉書發文表示，短期內對全世界公衛影響最大的還是新冠病毒，而BA.4、BA.5能在世界引起多嚴重、多大的一波疫情，7、8月是觀察重點，但剛經過大波BA.2疫情的國家，像是台灣，可能會比較緩和。

林氏璧指出，如果之前經過一大波疫情的是BA.1，因BA.1和BA.4或BA.5更不像，且BA.1疫情高峰時間已經比較久了，因此可能引起的疫情就會比較嚴重。不過，因為這3個病毒同樣都是Omicron家族，多少有交叉保護力，所以應該是還好。

林氏璧也說，全世界目前沒有幾個國家為防堵BA.4和BA.5再縮緊邊境，他相信之後應該也不會，隨著這些變異株的傳染力越來越提高，想靠邊境政策就把它們擋下，儼然是個不可能的任務，且國境開放相互交流應是不太會回頭的趨勢。

林氏壁坦言，台灣入境隔離規定從「14+7」變「3+4」，就算之後出現真正的下個希臘字母大魔王「圓周率π病毒」，相信世界各國頂多短暫的對發生國採取入境管制措施，但那只是為了搶時間做研究，之後還是會開放。

至於台日之間的旅遊開放，林氏壁認為會繼續開放，且日本應該會先有動作，但若日本開了，台灣是否會繼續開、如何開都考驗政府與指揮中心的智慧。