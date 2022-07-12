苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天12日新增新冠肺炎本土確診902例，其中男性474人、女性428人，年齡分布1歲以下至96歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬693人，人口占比確診率達15.07％。

苗栗縣衛生局指出，本波本土疫情自4月3日迄今100天已達到原推估預計8萬人確診數，其中有3鄉鎮市確診數破萬人，為頭份市1萬7813人、竹南鎮1萬7016人及苗栗市1萬2206人，佔確診數58.3％。

徐耀昌縣長表示，以過去疫情數據公布經驗，因週末效應，每逢週二、週三病例數都是當週最高，主要是反映在週末尚未上傳病例數的假日回補效應，需再觀察之後確診數字，再研判整體下降的趨勢。

衛生局長張蕊仙指出，目前疫情降溫跡象已趨明顯，已脫離高原期並開始下降，但也提醒鄉親台灣已累計出現4例BA.5本土病例，縣府防疫團隊將持續注意BA.5在社區中的可能傳播跡象，針對境外移入個案除BA.2外只要是基因定序為變異株皆進行逐案疫情調查，請居家檢疫民眾配合。

她說，BA.5對疫苗穿透力很強，就算已經完全接種疫苗，或已施打追加劑，還有可能受到感染，但接受完整劑次疫苗施打可降低重症機率、加速復原，也減少「長新冠」發生機率，專家提出警示7月底或8月，國內出現另一波疫情的可能性高。

另外，中央配發本縣Novavax疫苗1萬劑分配至各合約院，Novavax屬於次蛋白疫苗，比起mRNA，它的副作用和不良反應都相對較小，因此請長者或首打族等可多加考量施打。

徐耀昌叮嚀鄉親正值暑假期間，加上疫情趨緩，國內各大景點陸續湧現觀光人潮，民眾出遊時如到人潮擁擠場所，請務必佩戴口罩，並加強手部衛生，保護自己與他人。

出遊時可選擇通風良好的戶外場域，盡量與其他民眾保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。出外用餐時可以外帶為主，並避免邊走邊吃，或是挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。如身體不適，請儘量避免搭乘大眾交通工具就醫，並在家休息至痊癒。