新竹市18日新增400例確診個案，今年以來累積7萬8644例，全市確診比例約17.4％，居家照護者仍有3881人，居家隔離885人。

衛生局提醒，目前國際Omicron新型變異株仍持續對社區造成威脅，請尚未完整接種疫苗民眾依據竹市各合約醫療院所開診時間預約施打疫苗。

此外，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是預防新冠感染最有效的策略，衛生局呼籲眾在暑假期間出門應隨時維持防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、落實手部清潔、依規佩戴口罩等個人防護措施，並主動積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣。