國內今本土確診新增21460例，65人死亡。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心公布國內今天新增2萬1460欣冠肺炎本土確診病例，境外移入277例，新增65例死亡，重症部分，出現一名年紀最大的青少年MISC疑似個案，為一名16歲女中學生，確診近兩個月才出現症狀。整體疫情比昨天下降4%。

中央流行疫情指揮中心表示，今天新增個案縣市分佈，仍以新北市最多，新增3747例，台中2632例、桃園2270例、台北2204例、高雄2147例、台南1771例。

死亡部分新增65例，年齡分佈為50~90多歲，其中在50多歲的年齡層中，皆屬重度感染個案、63例具慢性病史、47例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月21日，死亡日期介於5月28日至7月21日。

中重症部分，新增136例中重症。其中兒少新增2例MISC個案，分別為一名2歲男童，以及16歲女中學生，兩人均無慢性病史，其中16歲女中學生目前為國內年紀最大的MISC個案。