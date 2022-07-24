台中市今天新冠肺炎新增本土個案有2632例，相較上周日出現降幅4.13％。台中市府表示，截至今天8時止，5至11歲兒童疫苗，第一劑共施打15萬6551人，涵蓋率為80.69％；第二劑共施打8萬5907人，涵蓋率為44.31％。65歲以上長者第4劑共施打17萬9804人，涵蓋率為43.6％。

台中市府衛生局表示，今天新增2632例本土個案，相較上週日7月17日的3065例，降幅為14.13％。其中，未滿12歲有480例，佔18.24％；12歲至64歲有1974例，佔75％；65歲以上有178例，佔6.76％。

至於疫苗施打狀況，根據台中市衛生局統計，截至7月24日上午8點為止，中市新冠疫苗第一劑接種人數為271萬159人，涵蓋率為96.81％；二劑接種人數為253萬1307人，涵蓋率為90.43％；第三劑接種208萬2528人，涵蓋率74.39％，第四劑接種22萬5485人，涵蓋率8.05％。

台中市衛生局指出，65歲以上長者、55歲以上原住民及接種禮活動，延長至7月31日，接種地點在台中市合約醫療院所、外展接種站。至於接種禮，只要符合資格者完成第1、2劑、基礎加強劑及追加劑新冠疫苗接種後，領取500元禮券及2劑免費快篩試劑。