新竹市24日新增526例確診個案，今年以來累積8萬2608例，居家照護者為3947人，居家隔離為986人。

市府指出，新竹市體育館施打站於下周一至周五上午8時至11時、下午2時至5時，持續提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗施打，請家長依預約時段攜帶健保卡、兒童手冊前往施打。

衛生局提醒，家長也可選擇於新竹市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。建議嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

此外，家長帶小孩打疫苗如有發生不良反應等，可請防疫照顧假，原則以接種日起算3天最長，必要時可延長，雇主不得扣發全勤獎金、解僱或予不利處分，且不得強迫以事假或其他假別處理，提醒家長及雇主注意。

另，竹市年滿65歲以上長輩或滿55歲以上原住民身分者，於7月31日前接種任何1劑COVID-19疫苗，即可獲得500元超商禮券及2劑快篩試劑。