立法院長游錫堃今天接見捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）、副代表唐笛（Dita Táborská），游錫堃表示，台灣跟捷克有相似的民主化歷程，在現代也同樣遇到民主制度帶來的困難與挑戰。台捷關係始自2004年捷克哈維爾前總統訪台，誠摯希望往後能持續保持友好，互相勉勵，分享彼此克服難題的解方。

游錫堃指出，朗樂代表任期內，雖遇到疫情，但是台捷雙邊關係急速升溫，在外交、經貿、教育、科技各領域的交流都有很好的結果。尤其是2020年捷克韋德齊參議長來訪，也讓朗樂代表相當努力奔走安排。

本月1日起，捷克開始擔任歐盟輪值主席，朗樂在會中表示，「維持民主的韌性」跟「印太區域」將會是歐盟的優先事項，尤其台灣將會是歐盟在印太區域的重要夥伴，我們相當期待能與歐洲各國持續為民主、自由、人權、法治等普世價值努力。

游錫堃表示，現在台灣已經有兩家銀行在捷克設立辦事處，希望能開拓台商在歐洲地區市場布局，雙方也正在努力，期待能盡快開闢布拉格-台北直航的班機，以深化民間交流，謝謝朗樂對台捷關係的卓越貢獻，歡迎代表以後多多回台灣。