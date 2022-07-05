台灣今增中重症新增125例，其中中症31例，重症94例，死亡103例。中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長羅一鈞表示，較年輕的死亡個案為30多歲男，發病10天因肺炎與呼吸衰竭過世；另再增1例兒童MIS-C的案例。

羅一鈞表示，今中重症新增125例，其中較特殊的死亡案例為30多歲男，有慢性精神疾病，沒打過疫苗，於6月21日發病，出現咳嗽、呼吸喘等症狀，確診當天即收治於醫院隔離，醫院給予莫納皮拉韋，6 月30日因肺炎併呼吸衰竭過世。

重症個案部分又增一例MIS-C，一名10歲男童無慢性病史，未接種疫苗，曾在5月28日確診，7月1日高燒至40度，並出現腹痛、流鼻水等症狀，7月2日開始嘔吐，活力與胃口都降低，7月3日送至急診，檢查後發現結膜炎與全身皮疹，血壓偏低、發炎指數升高，懷疑MIS-C收治於兒童加護病房，接受免疫球蛋白、類固醇治療後好轉，目前仍住加護病房，病況穩定治療中。

發言人莊人祥表示，通常一周確診數最多的一天都會落在周二，但與上周二相比，今天減少約8000例確診，由於目前全國專責病房空床數逐漸上升，接下來將開會討論專責病房開設數下修事宜。