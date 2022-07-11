新竹市5至11歲兒童第2劑疫苗施打站專案將於本周五截止，代理市長陳章賢11日特別到體育館施打站了解小朋友們的施打狀況，並呼籲大家疫苗打好打滿，保護自己跟家人。

陳章賢表示，學校放暑假了，為了讓孩子有完整疫苗保護，市府除了安排38家診所施打，也加開中正市場、體育館兩大施打站，讓5至11歲孩子打BNT兒童疫苗第2劑，疫苗是保護自己和家人的最佳利器，呼籲民眾「疫苗來了就打，打好打滿，才能保護自己跟家人」。

市府指出，統計至7月9日，新竹市5至11歲孩子完成第1劑接種率為79.9％，第2劑為21.2％。目前兩大疫苗站皆為隨到隨打，均施打兒童BNT疫苗，若需接種莫德納疫苗，或於開站時段外有接種需求，竹市38家合約醫療院所也開放預約施打。

教育處也積極安排校園排程，各校將依表訂時間請小朋友著體育服、攜帶小黃卡至疫苗施打站接種。

衛生局長吳欣席指出，學童若因個人因素，無法於校園排定期程前往接種疫苗，可憑健保卡、小黃卡，自行至疫苗施打站或診所接種，只要符合年齡、間隔時間皆可接種；若為3個月內曾經確診者，需於確診滿3個月後，逕向合約診所預約接種。