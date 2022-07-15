疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣15日新增674例COVID-19本土確診案例，分別為312位男性和362位女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下131位、65歲以上52位，多數集中18至64歲青壯年，約占67％，統計至7月14日為止，新竹縣累計今年確診人數10萬6545人。

新增674例地區分布為竹北市274例、竹東鎮92例、湖口鄉94例、新豐鄉74例、新埔鎮39例、關西鎮32例、芎林鄉10例、橫山10例、寶山鄉11例、北埔鄉18例、峨眉鄉2例、尖石鄉16例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離845人、居家照護列管人數2566人。

新竹縣預計7月21日獲配8000劑出生滿6個月至5歲的嬰幼兒莫德納疫苗，22日起將規畫36家合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所、1處社區接種站（竹北里會所）及幼托園所入園等多元接種方案。出生6個月至5歲嬰幼兒可接種2劑莫德納疫苗基礎劑，2劑間隔至少4周。

竹縣各合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所持續接種各廠牌、各劑次疫苗，下周衛生所接種行程已做好規畫，請鄉親多加利用，可至竹縣疫苗地圖查詢或竹縣疫苗預約入口網線上預約施打。