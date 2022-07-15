基隆市政府在全市7個行政區都安排施打站，不用預約、隨到隨打。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長林右昌15日上午恢復上班，下午宣布幼兒專用的新冠莫德納疫苗到貨，市府將自22日起，在全市7個行政區開設施打站，請家長儘速帶著家中符合資格的幼兒前往接種。

林右昌表示，基隆疫情走在全台灣前面，也是最早降緩，仍不能掉以輕心，隨著幼兒莫德納疫苗到貨，市府在七區開設施打站，符合資格的幼兒儘速在家長陪伴下完成接種，提升嬰幼兒整體防護力。現是暑假期間活動多，家長們和孩子外出時能更安心。

莫德納幼兒疫苗提供給6個月到5歲的幼童施打，基隆七區的施打地點分別為中山區衛生所、暖暖區碇祥里民活動中心、七堵區七堵衛生所、信義區衛生所、仁愛區公所、中正區衛生所，及安樂區的慈濟靜思堂。

基隆市衛生局提醒，前往施打時，請家長攜帶幼兒健保卡、兒童健康手冊，若幼兒目前有發燒等急性疾病或染疫未滿3個月，請暫緩接種。至於非設籍基隆市幼兒，家長可就近至合約醫療院所預約接種。幼兒Moderna疫苗接種合約醫療院所資訊請上https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1361-257910.html查詢。