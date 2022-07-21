新竹市21日新增594例確診個案，今年以來累積8萬424例，居家照護者為3915人，居家隔離為1324人。

市府表示，為提供6個月至5歲嬰幼童足夠保護力，體育館施打站將於7月22日、25至29日提供服務，即日起已開放線上預約，現場有小兒專科醫師進駐，並貼心備有哺集乳室及尿布檯，請家長踴躍預約前往。

施打站服務時間為早上8點至11點、下午14點至17點，皆為施打莫德納嬰幼兒疫苗，家長可攜帶健保卡、兒童手冊依預約時段到站施打。

市府衛生局提醒，新竹市疫苗施打預約平台需在施打日之前2日前線上預約，例如，預計7月29日施打，必須於7月27日24時前完成預約，家長們也可選擇於本市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。

衛生局也呼籲，嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

另，配合指揮中心公佈自22日起，將擴大開放第二次追加劑（第四劑）實施對象，50歲以上成人與第一次追加劑（第三劑），間隔超過5個月（150天）以上且近3個月無確診紀錄，皆可接種，符合資格者可至竹市成人COVID-19疫苗合約院所預約施打。