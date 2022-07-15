2020年初，新冠疫情爆發，蔡英文總統倡議生產國產疫苗，將生技產業變成台灣第二個護國神山，並表示生產國產疫苗是國家發展優先戰略項目。選擇有綠色背景的高端生技公司，生產美方提供配方的疫苗，她雖然表示疫苗的生產，將依國際標準，從嚴審議，但事實上，對高端疫苗的生產，無視許多專家學者的建言，一路蠻幹，府、院、部的專業專家們，也喪失良知，一路硬幹到底，形成台灣怪異的現象。

其一，依國際標準，疫苗的研發，必須做完第三期的臨床試驗，但新冠病毒為新病毒，來勢兇猛，因急需疫苗，歐盟及世界衛生組織遂採行第三期期中試驗結果據以緊急授權，但台灣對高端疫苗於第二期試驗期中解盲結果，以不公開、不錄影，黑箱作業方式緊急授權，無國際認證。

其二，免疫橋接的方法替代第三期臨床試驗，FDA曾表明科學尚未定。高端疫苗是全球第一個以此方法獲得EUA的疫苗，堪稱為台灣模式。

依美國FDA公告，新冠疫苗申請緊急授權同意之標準，申請廠商必須提供臨床試驗第三期得出有效性和安全性科學數據，始能據以審查核可，世界衛生組織和歐盟也採同樣準則。陳時中部長曾表示要向美國、世界衛生組織申請緊急授權同意，他該曉得那是不可能的事。

蔡總統將生技產業做為另一個護國神山，列為防疫優先項目。在其指導下，陳時中遂以政治使命優先，公衛防疫列為次要，導致2020年，台灣得意於防疫模範生意境，沒有像韓、日、美、歐盟等國搶購疫苗，致疫情爆發，疫苗短缺，期待外國援助，在APEC會中，張忠謀代表也公開表示缺疫苗的窘境。

先前阻擋民間捐獻疫苗，完全是要留至少1千萬同胞當白老鼠的算計。憲法第15條保障人民生存權，我國也於2009年公布《公民與國際政治權利公約》，明訂：「非經本人自願同意，不得對任何人做醫學或科學實驗」的規範。政府明知，故推動有意打國產疫苗者，先行登記，藉以規避責任。

更可惡的是歐盟27國於去年7月1日起，實施境內旅行必須持有14日前，已接種歐盟或世衛組織認可疫苗的數位疫苗證明，我施打高端疫苗前就已實施。現高端疫苗未被認可，先打二劑的白老鼠要出國旅行，必須再打二劑國際認證的疫苗，「四劑帝國」之稱，已出現在媒體，是新台灣的現象。

台灣的全民健保堪稱世界第一，台灣的醫療技術，也曾被譽為亞洲第一，世界第三，獲國際生技醫療品質獎的頂尖醫療，每年均有傑出表現。惟生技產業需要龐大資金和長期努力，在這世紀病毒肆虐下，台灣本可整合人才、給予經費和設備，發展成護國神山生技產業。同時台灣的醫院，在全球200大著名醫院中，有14家上榜，台灣可以往上提升，作為東亞醫療中心，但今天的總統恐怕不敢也不會提生技產業作護國神山的願景。高端疫苗該下架，陳時中更不可能作此表示。（作者為前農委會主委）

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