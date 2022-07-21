彭博社周三援引知情人士報導，美國福特汽車準備在未來幾周內裁員多達8,000人，以降低成本，並將重心進一步轉向電動車事業。

報導指出，這次裁員將影響福特的固定薪水員工，以及今年3月才設立的內燃機部門Ford Blue。目前福特尚未敲定裁員的相關細節，不排除仍有出現變化的可能性，但初步得知裁員可能分階段進行，並可能在今年夏天展開。

福特發言人表示公司不會對臆測發表評論，但已安排在周四召開電話會議，就2023年實現全年生產60萬輛電動車的目標，以及到2026年底年產量超過200萬輛的計畫，向投資人報告最新的消息。

福特發言人TR Reid在聲明中表示，為了實現Ford+轉型計畫，並引領這個令人興奮、具顛覆性的電動和連網車的新時代，我們將繼續致力於重塑我們的工作，並實現我們所有汽車業務部門和整個公司的組織現代化。作為計畫的一部分，我們已經制定了降低成本結構的明確目標，以確保我們盡可能的精實且充分具有競爭力。

今年3月時，福特把其電動車支出從300億美元提高到500億美元，並設下到2026年生產200萬輛純電動車的目標。雖然該公司去年在美國僅生產27140輛電動車，但其電動車業務正快速發展，由於新推出的F150 Lightning電動皮卡受到歡迎，福特6月電動車銷售量較去年同期成長76.6%，達到4353輛。