美國晶片大廠德州儀器（Texas Instruments）上季業績傳出捷報，且本季營收預測超出市場預期，受此激勵，其周二盤後股價上漲2.75%，稍早前一度漲4%。該公司看好其工業和汽車客戶的需求仍將保持穩健，以及在供應鏈瓶頸開始緩解之際，公司的出貨情況也將改善。

受此提振，輝達周二盤後漲2.23%，惟英特爾盤後由升轉跌，目前微跌0.03%。

受益於數據中心、電動車等新興領域蓬勃發展，台積電、德儀等大型晶片公司安然度過中國防疫封城、供應鏈之亂和全球宏觀經濟情勢轉弱的衝擊。

台積電在本月早些時候表示，第三季營收可望創下10個季度以來最強勁的增長。

德儀周二盤後公布，第二季營收年增14%，為52.1億美元，優於市場預期的46.2億美元。

德儀表示，公司最賺錢的工業和汽車晶片事業營收分別實現了高個位數和20%的增長。

第二季整體淨利年增19%，為22.9億美元。經調整後每股盈餘為2.45美元，優於市場預期的2.12美元。

德儀預估本季營收介於49億～53億美元，優於分析師預估的49.7億美元。

財務長Rafael Lizardi在財報發布後的電話會議上表示，第二季庫存天數較前一季減少2天，至125天，低於理想水位。而對於向來是旺季的第三季預測，則受到需求轉弱影響，尤其是來自個人電子設備市場的客戶需求。

研究公司Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，電子終端市場可能進一步走軟。我們清楚看到個人電子產品（PC、智慧手機和電視）市場正在修正。