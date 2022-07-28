福特第二季獲利優於市場預期，並維持今年的獲利展望不變，但也坦言公司高層正在積極考慮如何抵消飆漲的成本。

福特周三盤後股價上漲6.5%。福特並宣布其股利將恢復到疫前水準，為每股15美分。

該美國汽車大廠公布第二季營收年增49%，為400億美元。其中，汽車銷售額為379.1億美元，優於市場預期的343.2億美元。

經調整後息稅前獲利（EBIT）為37億美元，較去年同期的11億美元大幅成長。

淨利為6.67億美元，優於去年同期（5.61億美元）。

經調整後每股盈餘為68美分，優於市場預期的45美分。

福特表示，供應鏈改善，以及更有利的產品組合，是息稅前獲利表現亮眼的主要原因。而由於對電動車新創公司Rivian的持股價值大減24億美元，導致淨利只有6.67億美元。

福特維持全年EBIT目標不變，為介於115億～125億美元，相當於成長15%～25%。該公司並預估全年調整後自由現金流介於55億～65 億美元。